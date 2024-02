Acidente entre caminhão e carro na PR-444 deixa cinco feridos

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão carregado de tijolos deixou cinco pessoas feridas, incluindo uma criança de 5 anos, durante a manhã desta quarta-feira (28) na PR-444, no distrito de Caixa de São Pedro, em Apucarana.

As cinco vítimas estavam num carro Chevrolet Meriva, e segundo relatos do local, a colisão com o caminhão ocorreu durante uma manobra de mudança de faixa, resultando em um impacto na parte traseira do caminhão e causando o acidente.

Equipes de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas e prestaram os primeiros socorros no local, em seguida, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, para receberem atendimento médico especializado.

