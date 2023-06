Acidente em cruzamento com ferrovia deixa pai e filha feridos em Apucarana

Um acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (14) em Apucarana, envolvendo um veículo e uma máquina de manutenção de linha da Rumo. De acordo com as informações obtidas, a colisão ocorreu no cruzamento da linha férrea na saída para Curitiba, no acesso ao Residencial Fariz Gebrim.

O carro envolvido no acidente, um VW Santana, cruzou a linha férrea e acabou sendo atingido veículo ferroviário.

O motorista estava acompanhado pela filha, uma menina de 12 anos. Ambos foram socorridos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital da Providência. Segundo informações, os ferimentos são leves e não há gravidade.