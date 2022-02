Prefeitura de Jandaia trabalha em alargamento de pontes de estradas rurais

A Prefeitura de Jandaia do Sul iniciou o programa de alargamento das pontes nas estradas rurais e ontem, 01/02, entregou a primeira ponte (Rio Cambará) pronta.

O programa foi criado para atender a comunidade rural, pois as pontes foram construídas na década de 80. Com a evolução dos maquinários e a falta de manutenção adequada, as pontes já não tinham mais condições de atender as necessidades dos produtores rurais.

“Nossa equipe segue trabalhando para levar melhores condições de infraestrutura e segurança para nossa comunidade rural’’, diz o prefeito Lauro Junior.