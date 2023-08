10º Batalhão tem novo comando

Na manhã desta quinta-feira (31), foi realizada a solenidade de passagem de Comando do 10º Batalhão de Polícia Militar, na sede da Unidade, em Apucarana. Com a presença de autoridades civis e militares, o excelentíssimo senhor Coronel Jefferson Luiz de Souza, Comandante do 2ºCRPM presidiu o evento em que o Tenente-Coronel Marcos José Facio passou o Comando do 10º BPM para o Tenente-Coronel Edvaldo Isidoro Vieira.

Foram realizadas as leituras do ato oficial de exoneração do comandante substituído e do ato de nomeação e currículo do novo comandante. Após o ato de transmissão do cargo, foram entregues flores às esposas dos Comandantes agradecendo o apoio e desejando o sucesso na nova caminhada. O Tenente-Coronel Facio também recebeu uma homenagem como forma de reconhecimento pelo trabalho realizado durante o período em que comandou a Unidade.

Em seu pronunciamento, o Tenente-Coronel Facio agradeceu ao Comando Regional pela confiança, à sua família por todo o apoio e descreveu os projetos que realizou durante sua passagem pelo 10ºBatalhão. O Comandante do CRPM, Coronel Jefferson, também manifestou seus votos de sucesso na nova jornada dos comandantes substituído e substituto.

Encerrando a solenidade, ocorreu a inauguração do retrato do Tenente-Coronel Facio na galeria dos ex-comandantes do 10º BPM, seguido de um Coffee Break oferecido às autoridades e militares presentes.

Comunicação Social do 10º BPM.