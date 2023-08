O empresário, que tem intenção de ser candidato nas próximas eleições de 2024, escreveu em sua rede social:

“Recentemente em uma reunião no escritório em Apucarana juntamente com deputado estadual Jacovos e com o deputado federal Giacobo, nos deu a oportunidade de ser o

novo presidente do PL de Jandaia do Sul, visando a disputa da eleição de 2024”.