Vizinhos tentam consertar linha telefônica e morrem eletrocutados no Paraná

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) foram mobilizadas para atender um acidente registrado na tarde dessa terça-feira (17). Dois vizinhos, de 24 e 64 anos, morreram eletrocutados ao tentarem consertar uma linha telefônica com galhos de árvore. O caso foi registrado na zona rural de Laranjal, município situado na área central do Paraná.

Conforme as autoridades, ambos se uniram para tentar reparar o cabo telefônico, porém, isso terminou de forma trágica. Os galhos que eles utilizavam acabaram encostando na linha de energia, provocando uma descarga elétrica nas vítimas.

O jovem e o idoso foram encaminhados para uma unidades de saúde. Contudo, nada pôde ser feito, pois ambos chegaram sem vida no local.

O acontecimento fez com que o Corpo de Bombeiros realizasse um alerta. “O Corpo de Bombeiros orienta para que não se faça nenhum tipo de manutenção ou verificação por conta própria. Muitas vezes o poste público tem, juntamente, cabos de telefonia com alta tensão, então o risco é muito grande e deve ser evitado qualquer tipo de tentativa de alcançar ou mexer nesses cabos”, disse a capitã Karen Pedrosa.

Ivan Maldonado Com informações TN Online