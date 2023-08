Vizinhos se desentendem após cão matar frangas

Um desentendimento entre vizinhos em Marumbi, se transformou em caso de polícia na última quinta-feira. A causa da confusão foi a morte de 12 frangas no sítio de um morador, supostamente causada pelo cachorro do vizinho. O proprietário das aves chamou a polícia alegando que essa era a terceira vez que o cachorro do vizinho invadia seu galinheiro.

Quando foi conversar com o dono do cachorro, ele teria sido empurrado e o vizinho mencionou que iria pegar o dinheiro, o que foi interpretado como uma ameaça.

Por outro lado, o dono do cachorro também registrou um boletim de ocorrência e afirmou que o vizinho chegou alterado em seu sítio, xingando e gritando com sua esposa. Ao oferecer para pagar pelas frangas, o vizinho teria dado um tapa em seu rosto e ameaçado de morte ele e sua esposa. Ambos foram orientados pela polícia.