Vizinho denuncia morador por criar animais na rua em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira nesta segunda-feira (10) na Rua João Piovesan.

No município de Cambira, um morador foi denunciado por criar diversos animais na rua.

Conforme um vizinho, são galinhas, gatos e galos. O problema consiste no fato de que ele não possui quintal adequado para abrigá-los, resultando em uma situação insalubre e perigosa. Todos os animais ficam soltos na rua, sem controle ou proteção.

As condições de higiene no local são precárias, representando um risco à saúde pública e ao bem-estar dos moradores. A vítima, incomodada com essa situação, buscou soluções junto à Ouvidoria da Prefeitura, mas não obteve respostas satisfatórias.

Diante da persistência do problema, a vítima decidiu registrar um boletim de ocorrência. O caso já se arrasta por aproximadamente quatro meses, causando incômodo e preocupação. Ainda conforma a PM, uma cópia do boletim de ocorrência será encaminhada ao Secretário de Segurança do Município de Cambira, a fim de que sejam tomadas as medidas necessárias.