Vítima entra em luta corporal e detem ladrão em Jandaia

A ocorrência foi registrada às 2h10 da madrugada desta terça-feira (21) na Rua Professor Roberto Chaves em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, o solicitante informou que o estabelecimento comercial o qual ele trabalha estava sendo furtado e que o autor estaria no local.

No local, os policiais se depararam com a vítima, F—– 37 anos, contendo o autor identificado como J—– 43 anos.

A vítima relatou que se encontrava em sua residência quando observou pelas câmeras de segurança um indivíduo arrombando a janela do fundo do bar, onde o mesmo deslocou até o clube e chegando lá se deparou com o criminoso, entrando em luta corporal com o mesmo, o que gerou várias escoriações tanto na vítima como no autor.

O indivíduo arrombou uma das janelas do fundo do estabelecimento tendo acesso ao bar, bloqueou uma das câmeras de monitoramento com um cesto de lixo e na sequência veio a “revirar” o local e subtrair alguns objetos.

Foi encontrado em posse do autor uma mochila contendo uma garrafa de Whisky, duas garrafas de água-ardente e alguns doces.

Tanto a vítima como autor foram encaminhados à unidade de pronto atendimento (PAM) para receber cuidados médicos e na sequência ambos retornaram a Delegacia.

Foi feito o uso de algemas conforme súmula vinculante número 11 do STF, para resguardar a integridade física da equipe, do autor e da vítima e também para evitar a fuga do autor.

J—– também foi orientado a respeito de seus direitos constitucionais. O autor conta com histórico criminal em furto qualificado. Os objetos e autor foram entregues a autoridade policial para as providências cabíveis.

.