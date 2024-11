Vinte cabeças de gado são furtadas em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 12h43 deste domingo (10).

Conforme a PM, a equipe RPA de São Pedro do Ivaí foi acionada para atender uma situação de furto qualificado. A vítima, de 65 anos, relatou à equipe que 20 cabeças de gado de raça Nelore foram furtadas de sua propriedade. Relatou ainda que os animais estavam com rastreador e poderiam se encontrar nas proximidades, conforme consta em localização rastreada. Diante do fato, as informações foram repassadas à Central de Operações, que foram ao BPM pertinente. Boletim de ocorrência confeccionado para registro.

O relatório não informa se os animais foram recuperados.

