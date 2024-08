Vestibular UFPR: Inscrições encerram 22 de agosto

As inscrições vão até o dia 22 de agosto

A UFPR no campus de Jandaia do Sul oferece 132 vagas distribuídas entre quatro cursos de graduação: Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção e Ciências Exatas (licenciatura). A relação completa das vagas pode ser consultada no Guia do Candidato (https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/PublicacaoDocumento?pub=7680).

Para se inscrever, os candidatos devem primeiro realizar um pré-cadastro no Portal do Candidato , disponível no site do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). A inscrição deve ser feita pela internet, através do preenchimento do formulário de inscrição e consolidada após o pagamento da taxa de R$ 195,00, que pode ser realizado via boleto bancário ou PIX.

Os interessados devem realizar a inscrição através do formulário disponível no site do Núcleo de Concursos (NC) da UFPR, acessível pelo link: (https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PS2025).

Provas

A Primeira Fase do vestibular, ocorrerá no dia 20 de outubro e será realizada em várias cidades, incluindo Jandaia do Sul, Londrina e Maringá, podendo ser realizada também em Apucarana. A Primeira Fase consistirá em uma Prova de Conhecimentos Gerais com 90 questões objetivas, abordando disciplinas como Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna, Português, Filosofia e Sociologia.

Os candidatos mais bem classificados nesta fase, serão convocados para a Segunda Fase . Que ocorrerá nos dias 01 e 02 de dezembro, aos candidatos do norte do Paraná a prova será aplicada em Jandaia do Sul e ocasionalmente Apucarana. Esta fase incluirá uma Prova de Compreensão e Produção de Textos, e Prova Específica discursiva, conforme a escolha do curso.

Acesse o edital do Vestibular 2025 da UFPR e outras informações no link: https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PS2025

