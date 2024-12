Vereador eleito de Marumbi, Guilherme Fantin, representou o município em importante encontro da Itaipu

No último dia 22, o vereador eleito em Marumbi Guilherme Fantin, do PT, participou do 1º Encontro de Integração dos Núcleos de Cooperação Socioambiental da Itaipu.

O vereador é o representante do município de Marumbi no núcleo Vale do Ivaí. O evento foi realizado em Foz do iguaçu e contou com a presença de autoridades importantes, como o Diretor Geral da Itaipu no Brasil Ênio Verri, a Deputada Federal Gleici Hoffman e o cientista Paulo Nobre.

Na oportunidade, foi lançado o edital do programa de governança participativa para sustentabilidade, que irá beneficiar diversas entidades do PR e MS com ações de até R$800.000,00.

