Vendedor e comprador caem em golpe via internet

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na noite desta quinta-feira (5).

Conforme a PM, compareceu na sede da 2ª Cia PM Jandaia do Sul, a pessoa o qual relatou que anunciou uma motocicleta Honda Titan 150 no marketplace Facebook e OLX e desde segunda-feira manteve contato com o número de telefone onde o autor dizia que se interessava pela motocicleta, porém que a repassaria para um casal de Mandaguari com quem estaria negociando um terreno e que passaria a motocicleta por um valor maior daquele que pagaria à vítima.

Durante a semana continuou com a negociação e nesta data a segunda vítima veio até a residência do vendedor com o intuito de fechar negócio e durante as negociações fecharam acordo para realizar a transferência para XXXX (Golpista), sendo o valor de R$ 3.000 enviado para uma conta do Banco Bradesco, sendo que imediatamente após a transferência, o golpista bloqueou as vítimas não sendo mais possível contato.

.