Veículos colidem em cruzamento no centro

O acidente ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (10) no cruzamento da Rua José Francisco Borges com a Thimóteo Pagliarini, esquina do sindicado rural.

Um Toyota Corolla teria invadindo a preferencial vindo a atingir um VW Gol, que por sua vez colidiu contra o muro do sindicato.

Dua mulheres que estavam no Gol foram encaminhadas ao Hospital pela Brigada Comunitária (Defesa Civil). Felizmente elas não se feriram com gravidade.

A Polícia Militar esteve no local para elaboração do boletim de acidente.