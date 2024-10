Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 7h54 desta segunda-feira (28).

No local foi encontrado o veículo VW/Gol Copa 1.0 em estado de abandono e com dano no para-choque dianteiro, aparentemente por choque recente. Ao verificar junto ao SESP, o veículo apresentou alerta de furto ocorrido na data de 27 out 2024.

O veículo foi guinchado até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia Sul para providências.

.