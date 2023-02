Veículo é furtado em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (6) na Rua José Villa, no centro de Marumbi.

Conforme a PM, no local, a equipe fez contato com a pessoa de XXXX que relatou que por volta das 16 horas do domingo (5), chegou do trabalho e deixou seu veículo VW Saveiro CE Cross estacionado em frente a sua residência, e que quando acordou no dia seguinte, por volta das 02:00 horas da manhã, verificou que seu veículo não estava mais no local onde havia sido estacionado.

Diante dos fatos o mesmo entrou em contato com a Polícia Militar para registrar o furto do veículo. Foi realizado patrulhamento porém sem nada foi localizado.