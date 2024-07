Veículo ainda sem placas se envolve em acidente no centro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 10h31 desta terça-feira (9) na esquina da Copel.

Conforme a PM, a equipe policial encontrava-se em patrulhamento pela área central, quando o senhor XXX acionou a equipe e relatou que trafegava com seu veículo GM Corsa Super, de cor preta pela Rua dos Patriotas, sentido centro, quando no cruzamento com a Rua Presidente Kennedy, o veículo Fiat Cronos de cor Cinza, teria avançado a preferencial e colidido contra o Corsa, causando danos materiais em ambos os veículos, porém sem vítimas.

Que o condutor do veículo Fiat Cronos relatou que seu veículo estaria ainda sem a devida placa, devido estar aguardando autorização para poder emplacá-lo, sendo apresentada a nota fiscal.

Após checagem dos veículos e condutores, não foram constatadas pendências administrativas, sendo os veículos liberados no local. As partes acabaram sendo devidamente orientadas.