Veículo abandonado com as portas abertas e chave no contato é recolhido pela PM de São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 10h19 desta segunda-feira (15) na Rua Osvaldo Braz.

Conforme a PM, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima que havia um carro abandonado em via pública com as portas abertas e com a chave na ignição.

A equipe foi até o local e realizou a checagem, onde foi constatado que o veículo é registrado na cidade de Bom Sucesso e que a tarjeta da placa era da cidade de Cambé, e que também o lacre da placa estava rompido, as portas estavam abertas e a chave na ignição.

No interior do veículo havia um dechavador e também 2 pacotes de seda, material este usado para uso de maconha, e também vários resíduos de substâncias análogas à maconha, além de 2 celulares 1 Motorola e 1 LG.

Diante dos fatos e da vulnerabilidade que o veículo se encontrava, foi recolhido ao pátio do Detran anexo ao destacamento da cidade de São Pedro do Ivaí para as providências cabíveis.