Van tomba após colisão em Arapongas

Uma van capotou após colidir com outro veículo em um cruzamento da cidade de Arapongas, na manhã desta terça-feira (21). De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher ficou ferida.

O acidente ocorreu na Rua Visconde de Arapongas com a Avenida das Torres. A van seguia pela Rua Visconde de Arapongas quando colidiu com um outro veículo, perdendo o controle e capotando.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Norte Paranaense (Honpar). O estado de saúde dela não foi divulgado.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o registro do acidente. A causa do acidente ainda não foi divulgada.

