Vaga para agente funerário

No Prever de Jandaia do Sul

Entrevistas presenciais na quinta das 10h às 15h, levar currículo impresso.

Atendimento por ordem de chegada.

Responsabilidades:

Realizar remoção, ornamentações e coroas de flores em funerais.

Prestar atendimento compassivo e profissional às famílias enlutadas.

Realizar preparo de corpos para as cerimonias.

Participar ativamente na organização e manutenção das capelas funerárias.

Atuar em velórios e sepultamentos, garantindo que todos os detalhes estejam organizados e que os processos transcorram de maneira respeitosa e eficiente.

Ter disponibilidade para horas extras quando necessário.

Operar veículos com habilitação B para realizar transferências e remoções de corpos com segurança.

Requisitos:

Habilitação categoria B.

Benefícios:

Salário fixo

Vale Refeição

Vale Transporte

Convênios comerciais