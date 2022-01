Uma motocicleta recuperada e outra furtada em Mandaguari

30/01/2022 20:40 Local: MARGARIDA DE O. BASSETO, VILA PALMA, MANDAGUARI VEICULO RECUPERADO: MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS VERMELHA A equipe policial recebeu a informação o de que um individuo havia abandonado uma motocicleta próximo a linha férrea e saiu rapidamente do local a pé com capacete na cabeça e tomou rumo as Populares 2. A motocicleta estava sem placa sem farol e travada a roda. Trata-se de uma Honda cg150 Titan cor vermelha com queixa de furto. Foi removida ao pátio.

30/01/2022 23:00 FURTO SIMPLES (CONSUMADO) Local: JOSE ELEOTERIO DE OLIVEIRA, CONJUNTO MANDAGAURI I, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO FEMININO 36 ANOS VEICULO COMUNICAÇÃO DE FURTO: MOTOCICLETA DAFRA/SPEED 150 COR PRATA Relatou a vítima que deixou sua motocicleta de placa AQU-7669 Dafra Speed, cor prata, estacionada na frente de sua residência por volta das 18h e, quando foi sair às 23h, percebeu que a mesma havia sido furtada. Nenhum vizinho percebeu o furto no local que não possui câmeras para tentar levantar suspeitos.