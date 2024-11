UFPR Jandaia do Sul realiza a 5º edição do Vale da Ciência

5ª edição do evento estreia planetário móvel, oferece visitas aos laboratórios da UFPR e promove maior feira de ciências do Vale do Ivaí.

No dia 29 de novembro de 2024, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Campus Jandaia do Sul realiza a 5ª edição do Vale da Ciência, evento que promete movimentar a região com uma programação diversificada das 9h às 17h30.

Entre as novidades deste ano estão a estreia do Planetário Móvel da UFPR, visitas guiadas aos laboratórios da universidade e a maior feira de ciências do Vale do Ivaí, com 42 projetos inscritos de 16 instituições de ensino.

Destaques da Edição 2024

A feira de ciências será um dos pontos altos do evento, trazendo projetos desenvolvidos por estudantes do ensino fundamental e médio de cidades como Jandaia do Sul, Apucarana, Arapongas, Califórnia, Cidade Gaúcha, Kaloré, Mandaguari e Rondon. Ao todo, 42 projetos estarão em exposição, proporcionando um espaço para que jovens apresentem suas soluções inovadoras para problemas reais, explorando áreas como sustentabilidade e tecnologia.

Outro grande atrativo será o Planetário Móvel, novidade desta edição, que ficará disponível durante todo o evento. Os visitantes terão a oportunidade de vivenciar uma experiência imersiva com projeções que simulam o céu noturno, permitindo explorar fenômenos astronômicos e aprender mais sobre o universo.

As visitas aos laboratórios da UFPR também fazem parte da programação e proporcionarão aos participantes um olhar mais próximo sobre o que é desenvolvido na universidade. Os visitantes poderão conhecer instalações de áreas como química, física, microbiologia e engenharias, acompanhando de perto os experimentos e os projetos de pesquisa de alunos e professores.

Um evento consolidado na região

O Vale da Ciência já é considerado o maior evento de divulgação científica do Vale do Ivaí, reunindo mais de 4.000 pessoas em suas edições anteriores (2015, 2016, 2018 e 2022). Em 2024, o evento integra o conjunto de ações da UFPR aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), reforçando seu papel como um importante espaço de incentivo ao conhecimento científico.

O evento é aberto a estudantes de todas as idades, professores e a comunidade em geral. A edição deste ano promete fortalecer ainda mais o vínculo entre a universidade e a comunidade local, destacando a importância da ciência e da inovação para o desenvolvimento regional.

Para maiores informações acesse: https://valedaciencia.ufpr.br/2024/index.html

Instagram: @valedaciencia.ufpr e @ufpr.jandaia

Whatsapp: (41) 98535-0118

.