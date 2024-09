UFPR firma convênio para construção do Campus em Jandaia do Sul, fruto de projeto inovador no Paraná

A história do campus da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em Jandaia do Sul ganha um novo capítulo com o anúncio de um convênio celebrado entre a UFPR, o Governo do Estado do Paraná e a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED). Este projeto, pioneiro no estado, prevê a construção de novas instalações educacionais voltadas para promover a integração entre universidades e escolas públicas, por meio do programa de extensão “Embarcando na Ciência – Próxima parada, Universidade”.

O programa, que prevê a abertura dos espaços e laboratórios da UFPR para que escolas da região realizem atividades no campus, busca criar um ambiente de intercâmbio entre a educação básica e o ensino superior, fomentando a participação ativa da comunidade em projetos científicos, incentivando o diálogo constante e promovendo a popularização da ciência. O programa visa contribuir para o desenvolvimento regional, estimular o empreendedorismo e a inovação, integrar diferentes cursos de graduação e aprimorar a educação básica, com o intuito de combater o êxodo de jovens e ampliar a inserção social da universidade na vida da comunidade.

Essa iniciativa, descrita como inovadora no estado, representa uma mudança significativa no paradigma político-pedagógico da universidade, destacando a importância de ampliar o acesso à estrutura acadêmica para a formação dos jovens.

O ponto alto desse projeto é o convênio assinado em agosto de 2024, que garante um repasse financeiro de R$ 12 milhões por parte da SEED e outros R$ 12 milhões do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das universidades. Este montante será destinado à construção do campus da UFPR em um terreno doado pela Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul. As novas instalações abrigarão salas de aula e laboratórios, que serão utilizados pelo programa “Embarcando na Ciência”, oferecendo infraestrutura de ponta para as atividades.

A construção do campus é um sonho antigo do município, nascido em 2014, que se concretiza graças ao apoio conjunto dos governos federal, estadual e municipal. Além do investimento financeiro, outro fator determinante para a viabilização do projeto é a construção do novo acesso ao campus, atualmente em fase de execução pela prefeitura de Jandaia do Sul.

O recurso proveniente do PAC já está reservado e, inclusive, depositado na conta da universidade, enquanto a licitação para as obras deverá ser lançada nos próximos dias. Com esse impulso, a UFPR dá mais um passo em direção à expansão da educação superior e à criação de oportunidades para estudantes de toda a região. E ainda há mais novidades por vir, prometendo um futuro promissor para o ensino e a pesquisa em Jandaia do Sul.

Novidades para 2026

Além da construção, o campus da UFPR em Jandaia do Sul dará, em 2026, mais um salto de qualidade com novos cursos de graduação: Agronomia, Licenciatura em Matemática e Tecnologias Digitais, e Física Computacional.

A decisão pela criação desses novos cursos foi baseada em estudos sobre as necessidades da região e as demandas do mercado de trabalho. A escolha dos cursos reflete a vocação agrícola do norte do Paraná, além de atender à crescente demanda por profissionais capacitados em áreas estratégicas como tecnologia, ciências exatas e inovação digital. Com isso, a UFPR reforça seu compromisso com a formação de profissionais altamente qualificados e alinhados às exigências do mercado, promovendo o desenvolvimento econômico e social da região.

Fonte UFPR