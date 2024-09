UFPR de Jandaia terá Curso de Graduação em Inteligência Artificial

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a criação do curso de graduação em Inteligência Artificial e Engenharia de Software no Campus Avançado da UFPR em Jandaia do Sul.

A primeira oferta será integralmente pelo processo seletivo SiSU 2025!

O objetivo do novo curso é preparar profissionais para o desenvolvimento de soluções criativas, envolvendo técnicas avançadas de Inteligência Artificial, bem como conhecimentos aprofundados em análise e desenvolvimento de software, áreas que vêm transformando a sociedade e o mercado de trabalho.

Com a oferta de 30 vagas em turno integral, a graduação terá duração de quatro anos e meio.