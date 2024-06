Três acidentes envolveram motociclistas nas últimas horas em Jandaia

Nesta quarta-feira (5) a equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul atendeu dois motociclistas, que foram vítimas de acidente.

Por volta das 13h no cruzamento da Rua José Maria de Paula com Rua Newton Marques da Silva, houve uma colisão entre um Fiat Siena e uma motocicleta. O motociclista sofreu um ferimento no pé e foi levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.

Por volta das 18h houve uma colisão entre um veículo Celta e uma motocicleta no trevo da Emater na BR-376. O motociclista sofreu apenas uma escoriação sem gravidade. Já a motorista do Celta ficou nervosa com o ocorrido e foi encaminhada para atendimento médico.

Já por volta das 7h30 desta quinta-feira (6) houve uma colisão entre um carro e uma moto também no trevo da Emater. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital. Já a motorista do carro sofreu um pequeno ferimento na face e foi encaminhada ao hospital pela equipe da Brigada Comunitária.