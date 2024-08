Traficante é preso após longa perseguição policial em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 17h53 desta quinta-feira (15).

Conforme a PM, a equipe ROTAM, durante deslocamento entre a cidade de Marumbi e Jandaia do Sul avistou uma motocicleta azul transitando na via, onde o condutor a todo momento olhava para trás, acompanhando o deslocamento da viatura aumentando sua velocidade, diante da fundada suspeita, foi feito aproximação e com o uso da sirene e giroflex, foi dado o comando verbal para ele parar a motocicleta, sendo a ordem legal dada pelo agente não obedecida, iniciando o acompanhamento tático.

O condutor da motocicleta transitou pelo acostamento e na contra mão, fazendo com que veículo que estava trafegando na rodovia tirassem da pista pra não provocar um acidente, sendo que dentro da cidade de Jandaia do Sul, após tentar várias vezes desvencilhar da equipe, avançando em preferências, jogando a motocicleta em cima de pessoas e veículos colocando a vida de terceiros, dos agentes e sua própria vida em risco.

Diante do iminente risco e para salvaguardar a integridade dos transeuntes e da equipe policial, foi efetuado 3 disparos de espingarda CBC pump military r.t. 3.0 municiada com munições de impacto controlado modelo AM403 na região abaixo da cintura, conforme preconiza a doutrina de emprego de Tecnologias não Letais, resultando em uma leve vermelhidão na coxa direita.

Após entrar em uma rua de terra, perder o controle e vir ao solo, foi possível realizar a abordagem da pessoa identificada, já conhecido no meio policial por praticar crimes, inclusive utilizando dessa mesma motocicleta para praticar tráfico de drogas.

Durante revista foi localizado em seu bolso R$32,00 (trinta e dois reais em notas variadas) e 5 porções de substância análoga à maconha, que o mesmo disse vender para obter dinheiro, e que na sua residência teria mais porções de maconha, dentro de um balde branco, em cima do chiqueiro, sendo autorizado através de documentação a ida até o local, e localizado onde ele havia indicado, um pedaço de 200 gramas, 30 porções de substância análoga à maconha e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a “H” e encaminhado juntamente com a motocicleta e a drogas até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.