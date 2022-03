Tarde especial para as mulheres traz informações e homenagens em São Pedro do Ivaí

O Dia Internacional das Mulheres foi marcado pela retomada da tarde das mulheres, onde as convidadas foram homenageadas pela administração municipal, através da secretaria municipal de Assistência Social.

Todas as participantes receberam uma rosa, que simboliza a essência feminina e delicadeza das mulheres. Para reforçar o tema proposto: Autoestima, foram realizadas atividades de alongamento e dinâmicas de grupo que reforçaram as qualidades do público.

Houve também mini palestras sobre autoestima, saúde da mulher e a relação entre autoestima e nutrição. Para o evento, a administração reuniu forças de todos os departamentos para que tudo fosse preparado com muito carinho para as mulheres são-pedrenses.

Antes do encerramento, foi realizado o sorteio de diversos brindes e, ao final, todas receberam um kit com lanche natural delivery para maior segurança, evitando o consumo no local e possíveis contaminações.

A realização do evento em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres se resumiu em uma tarde animada e cheia de informações importantes para o público feminino, respeitando todos os protocolos sanitários.

A Prefeita Maria Regina Della Rosa Magri elogiou a iniciativa resgatada. “Tudo que fazemos e pensamos tem que causar sensações, deixar lembranças. E recordações tem cheiro, tem sabor, tem gosto de paz, de realização, traz bem-estar. Fazemos sempre algo para que cada um se sinta especial, um momento único, mesmo com toda simplicidade é feito com dedicação de cada um dessa equipe de colaboradores e colaboradoras da prefeitura. A tarde das mulheres, com certeza, é um evento que queremos preservar em nosso calendário de ações”.