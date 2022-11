Suspeito de furto se esconde dentro de forro de residência

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 7h29 desta quinta-feira (3) no mutirão III em Marumbi.

Conforme a PM, a equipe recebeu um chamado que relatou que a pessoa de XXXX 20 anos, havia furtado uma residência e que os proprietários teriam conseguido seguir o mesmo, que nesse momento ele estava dentro do Forro da casa da frente, a equipe então foi até o local onde encontrou XXXX escondido dentro do Forro da residência sendo que nesse momento foi dada voz de prisão e encaminhado a delegacia de Jandaia do Sul.

O furto foi realizado durante o período noturno, onde também foram subtraídos documentos pessoais da vítima de 69 anos.