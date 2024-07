Suspeito de ceder armas para ações criminosas é preso em Jandaia do Sul

Na manhã desta quarta-feira (10), policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar realizaram o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas cidades de Jandaia do Sul e Bom Sucesso. A operação tem como foco o combate ao crime de posse ilegal de armas de fogo.

Os mandados foram solicitados ao Ministério Público e expedidos pelo Poder Judiciário. Durante as diligências, um homem de 31 anos, suspeito de ceder armas para ações criminosas, foi preso em sua residência no município de Jandaia do Sul. Ele responderá pelo crime de posse ilegal de munição de uso restrito e foi encaminhado à Delegacia de Polícia.