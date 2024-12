Sobrinha é acusada de furta dinheiro e fazer compras com cartão da tia em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 10h10 de segunda-feira (16) na Rua José Belini.

Conforme a PM, relatou a depoente que sua sobrinha ficou hospedada em sua residência do dia 06 ao dia 11 do mês corrente. Após ter ido embora, a depoente verificou que foram feitas várias compras na internet com seu cartão de débito do banco Bradesco.

O total de compras foi no valor de RS 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais), mais RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais em espécie) que foi subtraído da sua carteira. Diante do exposto, foi feito o BOU e orientada a vítima.

.