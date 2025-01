Sob efeito de drogas, homem ameaça moradores com facão em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h34 desta quarta-feira (8) na Rua Roraima, região da Vila Rica.

Conforme a PM, a equipe recebeu uma denúncia que foi repassada pela central de operações, de que no endereço acima mencionado teria um indivíduo em posse de uma faca ameaçando populares.

A equipe já esteve anteriormente nesse endereço, porém nenhum suspeito havia sido localizado, no entanto, novamente deslocando até o local a equipe logrou êxito em fazer contato com o solicitante, sendo, na verdade, duas vítimas que moram em uma residência dividida, os quais relataram a equipe policial que o indivíduo citado por eles estaria em posse de um facão e teria adentrado o quintal de suas residências e os ameaçados dizendo que iria matá-los.

As vítimas relataram que o autor estava transtornado, sob influência de substâncias entorpecentes, este conhecido das vítimas e das equipes policiais e que havia deixado o sistema prisional há poucos dias, informação essa repassada por um agente de cadeia o qual é proprietário da residência as quais as vítimas moram e que já havia registrado anteriormente boletim de ocorrência contra esse cidadão.

A equipe realizou rondas e buscas por toda região, inclusive em uma área de mata onde possivelmente o suspeito poderia estar, no entanto, o mesmo não foi localizado.

As vítimas foram devidamente orientadas sobre os procedimentos de polícia judiciária.

