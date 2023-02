Setor policial movimentado em São Pedro do Ivaí nesta quarta-feira (15)

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de São Pedro do às 9h09 desta quarta-feira (15) na Ivaí na Rua Barbacena.

Conforme a PM, relata a vítima XXXX 43 anos, que possui um caminhão Ford/f60, e que sempre o estaciona no mesmo lugar e que por volta das 00h20min ouviu um barulho próximo ao veículo e que ao ir verificar avistou um homem de estatura mediana, branco e forte mexendo próximo ao local aonde fica a bateria. De imediato o tal homem se evadiu e adentrou em um Gol bola que estava na esquina e, logo em seguida, a vítima foi ao seu caminhão e notou que a bateria havia sido furtada.

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de São Pedro do às 9h49 desta quarta-feira (15) no centro.

Conforme a PM, a vítima XXXX 23 anos, relatou que saiu de sua residência por volta das 07hr e ao retornar as 19hr encontrou sua porta encostada e dentro da residência os seus móveis e pertences estavam todos revirados, tendo sido furtada uma Tv Samsung 50 Pol, dinheiro e 01 microondas porte pequeno de cor branca.

A vítima ainda relatou que deixou a porta trancada e a chave escondida na parte externa da área e com a janela aberta, não tendo sido nada arrombado e nem havia pegadas no local. Diante dos fatos foi feito o bou e a vítima orientada.

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de São Pedro do às 10h51 desta quarta-feira (15) na Rua Guilherme Tegone.

Conforme a PM, relatou a vítima, o Sr. XXXX 33 anos, que possui um caminhão Mercedes 1113, que estacionou seu veículo no dia 14/02/2022 em frente a sua residência e ao ligar ele no dia seguinte por volta das 07h notou que sua bateria havia sido furtada. A equipe foi ao local porém não havia câmeras e nem marcas, sendo assim foi feito o BOU e a vítima orientada.

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de São Pedro do às 15h22 desta quarta-feira (15) na Rua Domingos Della Rosa.

Conforme a PM, no local populares informaram que um homem e uma mulher, estavam em vias de fato, porém já haviam se evadido no momento em que falaram que ligaram para a polícia.

A equipe policial então realizou patrulhamento porém não houve êxito em encontrar os envolvidos.

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de São Pedro do às 15h54 desta quarta-feira (15) na Rua Pedro Paulo Sobrinho.

Conforma a PM, no local foi feito contato com a pedagoga, a qual relatou que por motivos fúteis as alunas XXXX 14 anos e XXXX 14 anos, começaram a se agredir tendo ambas puxado cabelo uma da outra, porém nenhuma das envolvidas estava com lesão, que no local se fizeram presentes as genitoras das duas adolescentes e que ninguém manifestou vontade de representar, sendo então feitas as orientações cabíveis.