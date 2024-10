Setor de Endemias divulga número de telefone e formulário para denúncias de criadouros do mosquito da dengue

O departamento de saúde de Jandaia do Sul através do setor de endemias está disponibilizando um número de telefone para denúncias e registro de reclamações associados a criadouros do Aedes Aegypti, mosquito transmissor do vírus da dengue, Chikungunya e Zika Vírus no município.

As denúncias e reclamações podem ser feitas por ligações e WhatsApp pelo número (43) 93300 6036 ou através de um link de formulário do Google:

(link abaixo).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqwZvjjpkZiWjf7LWAf6tchLbZLNL9EdQ-gQ23Rz5mYIAlBw/viewform?usp=pp_url

As denúncias têm objetivo de agilizar o atendimento dos agentes, antes da proliferação do mosquito e ajudar na construção da responsabilidade compartilhada, para que a população se mobilize e se interesse cada vez mais pelo combate ao mosquito Aedes Aegypti.