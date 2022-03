Servidoras públicas de São Pedro do Ivaí são homenageadas no Dia Internacional da Mulher

As servidoras municipais de São Pedro do Ivaí foram homenageadas pela administração municipal na terça-feira (08), por razão do Dia Internacional das Mulheres. Todas receberam um porta joias de tecido, um kit costura e uma mensagem inspiradora.

A servidoras demonstraram entusiasmo com a lembrança, destacando que não tinham dúvidas que seriam mais uma vez lembradas pela Prefeita Maria Regina Della Rosa Magri e sua equipe.

Para a Prefeita, todas as mulheres são especiais. “Externo minha admiração pelas mulheres, principalmente para àquelas que me remetem preciosos exemplos de força, inteligência, capacidade, austeridade, honestidade, caridade e trabalho. Minha gratidão as mulheres servidoras públicas, que desempenham suas funções com dedicação e muito carinho”, disse a Prefeita Regina.

