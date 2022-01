Série de incêndios dão trabalho aos bombeiros em Mandaguari

03/01/2022 02h30 SEM ILICITUDE – APOIO A OUTROS (CONSUMADO) Local: RAIMUNDO CARDOSO, JARDIM BOA VISTA

A equipe da Polícia Militar foi ao local em apoio ao bombeiro, onde um barraco de madeira havia sido consumido por fogo. No local foi feito o rescaldo e controlado o fogo. Indagado moradores sobre o fato disseram que o local não era habitado e que somente usuários de drogas frequentavam.

Próximo ao local outra residência foi alvo de incêndio onde alguns sofás no interior foram queimados, além de parte da estrutura da casa. A residência não possui morador o local e nenhum suspeito foi identificado

03/01/2022 03h25 SEM ILICITUDE – APOIO A OUTROS (CONSUMADO) Local: JOSE GUARIDO, CONJUNTO GOVERNADOR PAULO PIMENTEL

A equipe da Polícia Militar foi acionada no local onde uma casa havia sido consumida por um incêndio no local os bombeiros contiveram as chamas. O morador da residência não estava no local e nenhum suspeito foi identificado.