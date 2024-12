Segundo suspeito de homicídio na Praça do Café é preso e confessa crime

A Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul informou que, na tarde desta sexta-feira, 27 de dezembro de 2024, prendeu temporariamente o segundo suspeito do homicídio ocorrido na Praça do Café, em 15 de dezembro de 2024.

O crime, que aconteceu durante as festividades de aniversário da cidade, vitimou Rafael Henrique Michele, de 31 anos, atingido por quatro disparos de arma de fogo.

O primeiro suspeito foi capturado pela equipe policial no dia 25 de dezembro de 2024 e, durante interrogatório, negou a autoria do crime, mas apresentou contradições em seu depoimento. Já o segundo suspeito, preso nesta data, confessou a prática do homicídio.

A investigação, segue sob sigilo. O nome do preso não foi divulgado.

