Secretário de Saúde Beto Preto visita Prefeitura de Jandaia do Sul

Nesta quinta-feira (06), o secretário da Saúde do Estado Beto Preto, esteve em Jandaia do Sul para entrega de testes rápidos de dengue ao departamento de Saúde do município. O município faz parte do roteiro de visitas do secretário pelo Vale do Ivaí.

Durante a visita, o secretário afirmou seu compromisso com o município e destacou que continuará a apoiar Jandaia do Sul nas demandas que forem necessárias. Também declarou que irá apoiar a administração na conclusão da reforma do Pronto Atendimento Municipal – PAM.

Prefeito Ditão Pupio agradeceu a visita e apoio do secretário. “Jandaia do Sul tem portas abertas na secretaria de Saúde com o Beto Preto e no Governo do Estado. Tenho um respeito muito grande pelo Beto Preto, e sei que ele está aqui para ajudar nossa cidade. Jandaia do Sul precisa de apoio e não podemos ficar parados. O povo cobra e é nossa responsabilidade atender a essa demanda, vamos trabalhar para melhorar nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Estiveram presentes na visita além do secretário de Saúde Beto Preto, integrantes da sua equipe, diretores de departamento, vereadores e lideranças locais.

.