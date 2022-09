São Pedro do Ivaí tem a segunda melhor nota do IDEB no Paraná

São Pedro do Ivaí obteve a média de 8,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2021, divulgado nessa sexta-feira (16), pelo Ministério da Educação. A cidade apresentou o segundo melhor resultado do Paraná, atrás apenas de Serranópolis do Iguaçu (9,0).

Para compor o IDEB, O MEC leva em consideração as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), compilados pelo censo escolar.

Para a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, o resultado deixou todos felizes e com certeza que a educação no município está no caminho certo. “Desde o início da gestão a educação das nossas crianças é prioridade da administração. Tivemos perdas com a pandemia, visto que as aulas foram remotas, muitos conteúdos não foram trabalhados da forma que todos queriam, mas o resultado obtido prova que nossos alunos estavam sendo bem preparados e cuidados”, disse a prefeita.

A prefeitura, em 2021 e nos oito primeiros meses de 2022, investiu na aquisição de kit básico escolar, materiais de proteção EPI, programa Sua Merenda em Casa, com produtos dos pequenos agricultores; aquisição de equipamento de informática e computadores e impressoras; aquisição de playgrounds, instalação de câmeras em todos os CMEI’s e escolas municipais; aquisição de livros de melhor qualidade, manutenção dos espaços, aquisição de carteiras e ventiladores, aquisição de apostilas do grupo Positivo, implantação da disciplina de inglês nas escolas municipais, projeto de leitura “Biblioteca Aberta” e apoio total as capacitações tanto da equipe quanto dos dos professores.

A nota do Ideb revela o esforço da administração municipal, dos pais, profissionais das escolas, educadores e a qualidade do ensino público. “A gestão da prefeita Regina tem dado total suporte a secretaria de Educação, para que possamos melhorar nossos espaços e, principalmente, a qualidade do ensino. Esta posição no estado do Paraná demonstra que nossa educação é referência de qualidade”, assinala a secretária de Educação, Ivonete Carniato Harada.

O IDEB é a principal política de avaliação do ensino básico no país, cuja série histórica foi iniciada em 2005. Essa é a primeira medição pós-pandemia. “Continuaremos investindo e priorizando educação. Tem outros projetos para serem colocados em prática, dando condições de fazer a nossa educação continuar em alto nível. O trabalho é integrado, por isso o resultado tem que ser comemorado por todos nós, que acreditamos em um futuro melhor para nossos cidadãos”, completou Regina.