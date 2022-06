São Pedro do Ivaí recebe recursos do estado para projetos de geração de emprego e turismo

O Governo do Estado realizou um grande evento com prefeitos na manhã de quarta-feira (22), no Palácio Iguaçu. O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou o repasse de R$ 664,5 milhões para 353 cidades. A esse valor soma-se R$ 450 milhões encaminhados em março a 284 municípios.

São Pedro do Ivaí foi um dos municípios contemplados, para investimentos em barracões industriais e construção de Portal Turístico. A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri esteve presente, e assinou o convênio junto com o governador.

O presidente da Câmara, Carlos Eduardo do Prado Martins, e os vereadores Marcos da Marisa e Claudinho da Coleta, acompanharam a prefeita no evento e nos compromissos agendados na capital, inclusive no gabinete do deputado estadual, Alexandre Curi.

“São Pedro do Ivaí tem um projeto pioneiro e moderno para fomentar a geração de empregos e renda. Recentemente lançamos o projeto do nosso parque industrial, que contará com parceria de investimento do Governo do Estado. Agradeci ao governador Ratinho Junior, aos secretários e ao deputado Alexandre Curi, por estarem comprometidos com o nosso município. Agradeço à Câmara de Vereadores por estar engajada com os nossos projetos para uma São Pedro melhor”, enaltece Regina.

Regina destaca que o recurso para a construção de um portal na saída para São João do Ivaí no valor de R$ 250.000,00 foi liberado depois de muita luta. “Um trabalho intenso em parceria com o deputado Alexandre Curi, para que este recurso não fosse perdido. Assinamos o convênio durante o evento e estamos muito felizes por mais esta conquista para o embelezamento e identificação do nosso município”.