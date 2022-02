São Pedro do Ivaí participa de reunião do Comitê Gestor do Vale do Ivaí

Recentemente, aconteceu a primeira reunião do Comitê Territorial do Vale do Ivaí, em Apucarana. O grupo, formalizado no final do ano passado, é formado por agentes públicos e representantes da sociedade civil de 13 municípios e tem como foco de trabalho o planejamento e implementação de estratégias e ações que contribuam para a melhoria do ambiente de negócios da região.

São Pedro do Ivaí esteve presente na reunião, representado pelo secretário municipal de Indústria e Comércio, Noé Feijoli Bispo e a chefe da Divisão de Turismo, Ingrid Meirielle Alcântara. “Tivemos a oportunidade de trocar experiências e conhecer projetos que podem ser implementados em nosso município. Além disso, foi muito importante tomar conhecimento sobre créditos que estão disponível através do governo para que possamos fomentar nossas micro e pequenas empresas”, disse Noé.

Também estiveram presentes representantes de Apucarana, Califórnia, Rio Bom, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Cambira, Kaloré, Faxinal, Lunardelli, Mauá da Serra, Jardim Alegre e Borrazópolis.

O consultor do Sebrae/Paraná, Tiago Correia da Cunha, explica que o Comitê trabalha na elaboração do planejamento estratégico, com foco na melhoria do ambiente de negócios do Vale do Ivaí, dando ênfase para cinco temáticas da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa: Simplificação e Desburocratização, Compras Públicas, Educação Empreendedora, Acesso a Crédito e Inovação.

“Discutimos o desenvolvimento de políticas públicas para acesso a crédito e inovação, além de formas de implementar a Lei de Liberdade Econômica nos municípios e ampliar os programas de Compras Públicas, para fomentar a economia da região”, destaca o consultor. O Comitê se reúne mensalmente e o próximo encontro já está marcado para 10 de março.

O presidente do Comitê Territorial do Vale do Ivaí, Jair Valdir Deretti, que atua como agente de crédito da Fomento Paraná em Califórnia, diz que em 2022, o objetivo do grupo é trabalhar ações práticas. “Nossa região tem mais de 300 mil habitantes e é carente de desenvolvimento. Precisamos encontrar a nossa identidade, vocação, além de integrar mais municípios ao Comitê”, afirma.