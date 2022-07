São Pedro do Ivaí fecha participação nos JAP’s com o bronze no basquete e no vôlei

São Pedro do Ivaí fez uma boa campanha nos Jogos Abertos do Paraná, na fase sediada em Borrazópolis, no Vale do Ivaí. Os atletas fizeram bonito dentro de quadra, e demonstraram amor pela camisa em todas as modalidades disputadas.

As medalhas vieram no Basquete e no Vôlei. A equipe são-pedrense de basquete masculino conquistou a medalha de bronze e o diretor de esportes, Carlos Eduardo Freitas da Silva, o Cadu, destaca que foi motivo de muita comemoração.

“Foi um jogo muito emocionante, com esforço do começou ao final, mas vencemos Pitanga 36×34. Após 26 anos, o município consegue uma medalha de bronze no basquete, disputando o Japs – Jogos Abertos dos Paraná”, destacou o diretor.

No vôlei masculino, São Pedro ganhou o bronze, vencendo Pitanga por 2 sets a 0. A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri parabenizou os esportistas pela campanha e por defenderem com tanto amor e garra o município.

“Todos os atletas que participaram estão de parabéns, por defenderem com tanto amor e carinho nosso município nos jogos. Todos são vitoriosos pela disposição que tiveram. Parabenizo em especial nossos meninos do basquete e do vôlei por terem colocado São Pedro do Ivaí no pódio. Estamos no caminho certo e os investimentos em esporte serão sempre prioridade”, comentou a prefeita.