São Pedro do Ivaí faz homenagem às vítimas do coronavírus com memorial

Neste feriado de Finados, São Pedro do Ivaí fez uma digna homenagem às vítimas do coronavírus na cidade. Foram plantadas 49 mudas de ipê-branco que crescerão para simbolizar a vida dessas pessoas e o quanto eram importantes para a comunidade.

O memorial foi criado em uma área verde do município e representa a resiliência e solidariedade humana. Em breve, quando os ipês estiverem floridos, suas flores brancas passarão o sentimento de paz e renovação das esperanças a quem olhar para esta área a partir da cidade. Este espaço também tem o papel de simbolizar que todos que deixaram uma lembrança para a família e para a comunidade se tornam imortais nos corações dos são-pedrenses.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri expressou seus sentimentos falando às famílias: “São muitas pessoas que nos deixaram. Elas não são números. São pessoas queridas, das nossas famílias, do nosso trabalho, pessoas de valor para a nossa comunidade. Pessoas que deixaram uma grande saudade em nossos corações. Nada mais justo do que eternizar esse sentimento e mostrar que sempre serão lembrados. Que daqui para a frente a gente possa cuidar um do outro, pensar no que podemos fazer para ajudar cada um a se levantar, a manter a esperança. Cada ipê desses representa a vida que está nascendo. É muito importante que a gente nunca, nunca mesmo perca o entusiasmo, que é Deus dentro da gente. Deus abençoe cada família.

As pessoas das famílias que perderam entes queridos foram convidadas a colocar um pouco de terra nas raízes das árvores que representam cada familiar, significando sua imortalização no coração das pessoas e perante a comunidade.

MAIS FOTOS EM http://www.saopedrodoivai.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1434745