São Pedro do Ivaí faz 66 anos com linda e encantadora comemoração

A celebração começou na quinta (28) com a realização do culto ecumênico. Nele, a prefeita Maria Regina Della Rosa Magri ressaltou a importância de da religiosidade em tudo o que fazemos: “Nós não poderíamos começar as comemorações do município sem antes falar de Deus. Todos passamos momentos difíceis nesses últimos 2 anos, e conseguimos superar nos colocando verdadeiramente nas mãos de Deus. Quando lembramos dos primeiros anos do município, sempre houve muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo sempre houve muita fé. Inclusive isso está registrado na bandeira de São Pedro do Ivaí com as palavras Fé, Trabalho e Progresso. Portanto, esta fé vai nos acompanhar em nossa luta e motivar as mudanças para sairmos desta pandemia melhores e mais unidos”.

Na sexta (29) a programação de aniversário continuou com o lançamento do livro “Eu Sou Feliz Aqui…”, de Edson Tavares, que conta a história do município e foi resultado de 37 anos de pesquisas e entrevistas. A prefeita Maria Regina falou sobre o quanto é raro haver um lançamento de livro sobre a história de um município: “Nós estamos completando 66 anos. É de extrema importância a gente conhecer a história do lugar onde se vive, cada detalhe dos fatos relevantes para chegarmos até o dia de hoje. E é um orgulho muito grande para nós termos este livro escrito com tanta dedicação e que vai deixar para as próximas gerações.

O dia 30 de outubro foi especial para a população de São Pedro do Ivaí. Os primeiros minutos do sábado já davam sinais claros de que a comemoração diferente preparada pela administração municipal iria encantar. Um show pirotécnico pintou o céu da cidade com brilhos e luzes de grande beleza logo após a transmissão da live oficial.

Em virtude da pandemia, não foi possível realizar a tradicional festa em homenagem à emancipação política do município, e isso motivou a prefeitura a trabalhar para encontrar uma forma de demonstrar a cada morador o quanto ele é importante para o município. E esta forma levou doçura e encantamento a todas as famílias.

Foram preparados 5 mil bolos, que foram distribuídos por uma força-tarefa em todas as casas do município, do centro à zona rural, causando reações emocionantes nas pessoas por compartilhar esse momento.

As redes sociais e grupos de mensagens receberam inúmeras manifestações de aprovação da ação realizada pelo município. Mensagens retratavam os sentimentos com frases que demonstravam a satisfação e o orgulho de ser são-pedrense: “Nosso lar nosso santo abrigo”, “Eu sou feliz aqui, que Deus abençoe nossa cidade e a população que nela mora”, “Viva São Pedro e hoje com direito a bolo”, “Obrigado a toda a administração pela dedicação e o amor pelo município”, entre tantas outras.

A Prefeita Maria Regina Della Rosa Magri comentou em um dos grupos: “Muito orgulho, gente. Eu agradeço e recebo os elogios em nome da nossa equipe: vocês, servidores e servidoras, que Deus abençoe cada um. Tenho muito orgulho em ser prefeita dessa cidade apesar das dificuldades e decepções, que são coisas da vida, o que nos dá esperança e faz valer tudo a pena, é saber que tem gente como a gente, ver a alegria da nossa equipe de trabalho, que passou a noite trabalhando a alegria de estar proporcionando esse momento para a população. É isso que faz a diferença em São Pedro do Ivaí: é o amor esse amor supera tudo, porque Deus é amor e quando temos Deus no coração conseguiremos superar com muito entusiasmo, fé e esperança. Receber essas mensagens é ver gente como a gente, é perceber que são pessoas que torcem e querem o melhor por São Pedro. Muito lindo ver tudo isso, faz-nos reerguer e continuar nossa caminhada, pois nos dá força”.

O início de mais um ano do município ficou marcado por estas calorosas mensagens de agradecimentos, pela partilha que foi realizada e a conclusão de que o amor e o carinho foram levados a todos os lares. Um pedaço de bolo simbolizou a fé em dias melhores e o começo de um novo ciclo, onde se deseja que o amor, a esperança, a caridade e a fraternidade sempre prevaleçam.

Ainda na manhã do dia 30, foi realizada a missa na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, com a presença do Arcebispo Dom Severino Clasen. A prefeita Maria Regina esteve na celebração, agradeceu a Deus pelo momento e deixou algumas palavras de fé e esperança aos presentes. Dom Severino ressaltou a importância do acolhimento, característica do município: “Vocês têm a vocação do município acolhedor. Isso é mais importante. Quando temos acolhimento, Deus está presente”.

No feriado de Finados, o município prestou homenagem às vítimas do coronavírus realizando um memorial com plantio de ipês-brancos. Cada árvore plantada significa a lembrança eterna das 49 pessoas queridas que perderam sua vida na pandemia.