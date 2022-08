São Pedro do Ivaí é o 4º município do Vale do Ivaí que mais gerou emprego no 1º semestre

Os municípios da região Vale do Ivaí fecharam o primeiro semestre de 2022 (janeiro a junho) com saldo positivo de 2 mil vagas de emprego. Os dados, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Apucarana lidera entre os 26 municípios do Vale do Ivaí, com o saldo positivo de 561 postos de trabalho.

São Pedro do Ivaí foi o 4º município dentre os 26 da região que mais gerou empregos, ficando atrás somente de Jandaia do Sul (2º) e Ivaiporã (3º), município estes que tem mais que o dobro da quantidade populacional e tamanho.

Um dado que chama a atenção, é que São Pedro do Ivaí vem tendo uma projeção positiva na geração de empregos. Em comparação de 2020 a 2022, o número de empregos gerados dobrou, sendo que em 2020 o saldo dos seis meses foi de 57 empregos gerados; em 2021 foram 116 e em 2022, 119 empregos.

“Nosso trabalho desde o início do mandato foi de buscar novas parcerias, dar incentivos e intermediar a mão de obra, cadastrando os desempregados, oferecendo capacitação e abrindo portas para o mercado”, comenta o secretário municipal de Indústria e Comércio, Noé Feijoli Bispo.

O setor agropecuário foi destaque, com geração de 76 vagas, seguido da indústria (48), serviços (36) e comércio (3).

Para a Prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, a expectativa é pelo aumento de postos de trabalho no município. “Traçamos uma estratégia e estamos com conversas adiantadas com empresários que querem investir no município, sendo eles empresários locais e de fora. Temos barracões industriais novos sendo construídos, outros dois que serão iniciados e mais o parque industrial que vai receber infraestrutura. Somando os investimentos em obras e todo esforço que é dedicado em oferecer capacitação para a população, acreditamos que será possível gerar mais empregos e continuar se destacando no Vale do Ivaí”, comentou a prefeita.

Vagas geradas no 1º Semestre de 2022

Colocação – Município – Saldo

1 – Apucarana – 561

2 – Jandaia do Sul – 345

3 – Ivaiporã – 191

4 – São Pedro do Ivaí -0 119

5 – Marumbi – 107

6 – Califórnia – 103

7 – Bom Sucesso – 69

8 – Faxinal – 63

9 – Arapuã – 50

10 – Mauá da Serra – 43

11 – Novo Itacolomi – 38

12 – Jardim Alegre – 37

13 – Lunardelli – 35

14 – Cambira – 31

15 – Marilândia do Sul – 26

16 – Rosário do Ivaí – 21

17 – Lidianópolis – 20

18 – Rio Branco do Ivaí – 19

19 – Kaloré – 15

20 – Cruzmaltina – 11

21 – Ariranha do Ivaí – 3

22 – Grandes Rios – 3

23 – Borrazópolis – 1

24 – Rio Bom – (-1)

25 – Godoy Moreira – (-2)

26 – São João do Ivaí – (-9)

