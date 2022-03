São Pedro do Ivaí é destaque positivo na vacinação contra a Covid-19

(TnOnline) O município de São Pedro do Ivaí é o segundo do Paraná com menor índice de ‘faltosos’ na dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Os dados constam em um estudo divulgado, nesta terça-feira (22), pela Secretaria de Estado da Saúde, que aponta que 3.862.627 paranaenses que tomaram a primeira e segunda doses (esquema primário completo) e por algum motivo não especificado não retornaram para a dose de reforço no prazo recomendado pelo Ministério da Saúde (MS).

Uniflor, situado na área de abrangência de Maringá, teve o menor índice de percentual de pessoas que não tomaram a dose de reforço. Das 2.023 pessoas aptas à imunização, 496 estão em atraso (24,52%). Em seguida estão os municípios de São Pedro do Ivaí (24,58%), Alvorada do Sul (24,86%) e São Jorge do Ivaí (25,13%).

Segundo o secretário de Saúde de São Pedro do Ivaí, Bruno César de Freitas Ribeiro, o bom resultado é reflexo de uma série de medidas tomadas e também do trabalho em equipe. “Uma conquista dessas não é um trabalho sozinho, e sim de toda a equipe da saúde e principalmente da população que entendeu como é importante a vacinação para vencermos a COVID-19”, afirma.

PIORES ÍNDICES

De outro lado, os municípios, Altamira do Paraná, Nova Cantu, Corumbataí do Sul, Piên, Janiópolis, Guarapuava, Boa Vista da Aparecida, Mamborê e Jundiaí do Sul registraram o maior número de faltosos para a dose de reforço, todos com mais de 70% de ausência da população. Em Curitiba, a taxa é de 45,26%, com 683.672 pessoas acima de 18 anos em falta com a vacina. Londrina (32,20%), Maringá (40,27%), Cascavel (41,69%) e Ponta Grossa (45,56%) registram números acima dos 30%.