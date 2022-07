Santa Maria Futsal é Campeão nos Jogos Abertos em Marumbi

Representando Jandaia do Sul nos Jogos Abertos de Marumbi, o Santa Maria Futsal foi campeão no Futsal Masculino SUB-13, superando na final o time do São Pedro do Ivaí por 4×0.

O time comandado pelo treinador Élcio Junior fez uma ótima campanha e mostrou força, dominando o jogo desde o início.

É a terceira final que o time disputa neste ano, sendo Campeão na Etapa Municipal dos Jogos Escolares, Vice-Campeão na Fase Regional dos Jogos Escolares e agora Campeão dos Jogos Abertos de Marumbi.

André Saddi, Presidente do Santa Maria Futsal ressalta a importância do projeto. “O Santa Maria Futsal é um sonho antigo e que este ano está tomando forma. Estamos com o time principal SUB-20 já classificado para a próxima fase do Campeonato Paranaense de Futsal e agora a base, nosso SUB-13 vem forte, fazendo bons jogos, vencendo competições. Isso é fruto de um trabalho duro, desde nós da diretoria, dando toda estrutura necessária para nossos atletas, nossos treinadores e comissão técnica, além das pessoas envolvidas no dia a dia. Com esse trabalho sério, os resultados vem acontecendo e nos deixa ainda mais motivados a dar sequencia nesse grande projeto,” disse André.

“Gostaria de parabenizar os meninos pelo grande campeonato, ao nosso técnico Élcio, ao auxiliar Enzo e a todos que estiveram envolvidos nos jogos, principalmente à torcida que esteve presente, fez barulho e empurrou o time a cada jogada. Vocês são feras!”, finalizou o presidente do Santa Maria Futsal.