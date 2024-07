Santa Maria Futsal é bicampeão nos Jogos Abertos do Paraná – Fase Regional

O Santa Maria Futsal, representando Jandaia do Sul, sagrou-se bicampeão nos Jogos Abertos do Paraná – Fase Regional, disputado em Porecetu-PR em dois finais de semana.

O Azulão venceu a final contra a equipe de Sabáudia em um jogo eletrizante, com duas viradas, que terminou com o placar de 6×5 para o time azulino. O último gol foi marcado faltando menos de 30 segundos para o fim da partida.

A equipe Jandaiense, treinada pelo técnico Wilton Batista teve uma campanha impecável, vencendo todos os cinco jogos disputados. Mostrou um time sólido e cascudo em momentos de decisão, confirmando o ótimo trabalho realizado pelos jogadores, comissão técnica e diretoria.

O presidente do Santa Maria Futsal, André Saddi reforçou o trabalho realizado pelo clube e o orgulho de representar Jandaia do Sul. “Esta conquista é um grande orgulho para Jandaia do Sul no qual estamos representando com muito orgulho, destacando o talento e a dedicação dos nossos atletas juntamente com nossa comissão e diretoria. A vitória é um reflexo do trabalho duro e do comprometimento de todos os envolvidos no projeto, dos jogadores aos patrocinadores. E para nós a alegria é enorme, ser bicampeão desta grande competição é sinal que estamos no caminho certo,” disse o presidente do Santa Maria Futsal, André Saddi.

“Gostaria aqui de agradecer a todos que estiveram envolvidos. Temos uma equipe também por trás do time que faz acontecer tudo da melhor forma. Agradecemos também ao departamento de esportes de Jandaia do Sul e Prefeitura Municipal pelo apoio e por estar honrando as cores de nossa cidade em mais este campeonato.” finalizou o presidente.

Rodada 01

Santa Maria Futsal 3×2 Rolândia

Rodada 02

Santa Maria Futsal 3×1 Cambé

Rodada 03

Santa Maria Futsal 3×1 Lupionópolis

Semifinal

Santa Maria Futsal 3×2 Cafeara

Final

Santa Maria Futsal 6×5 Sabáudia