S-10 capota entre Novo Itacolomi e Borrazópolis

Um acidente de trânsito ocorreu na madrugada deste domingo (17) na PR-170, altura do km 15. Uma caminhonete GM/S10 com placas de Borrazópolis capotou enquanto trafegava pela rodovia sentido Borrazópolis a Novo Itacolomi.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Ubá do Sul, o acidente ocorreu por volta de 1h30. O motorista, cuja identidade não foi revelada, foi socorrido por populares antes da chegada da equipe policial.

Ainda não se sabe o que causou o capotamento do veículo, que parou sobre a pista. A polícia investiga o caso para determinar as circunstâncias do acidente.