Rumo executa obra de manutenção em PN Digital de Jandaia do Sul

Serviço irá restabelecer funcionamento dos semáforos com sensores após danos na estrutura. Motoristas e pedestres devem reforçar atenção no cruzamento com a ferrovia

A Rumo informa que obras nas proximidades da Rua Tancredo Neves, em Jandaia do Sul, realizadas nos últimos dias danificaram o sistema de sinalização automática no cruzamento com a ferrovia. Após conhecimento do fato, a empresa está providenciando o conserto da sinalização. Os trabalhos serão iniciados nesta semana e devem durar cerca de 15 dias para que o semáforo seja recuperado e o sistema volte a funcionar.

A Rumo reforça a orientação que os motoristas devem adotar sempre que se aproximam de um cruzamento em nível: “Pare, Olhe e Escute”. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a linha férrea é sempre preferencial e é obrigatório a parada dos veículos antes de realizar a travessia.

Abaixo, segue as dicas de segurança da empresa:

Motoristas:

* Sempre pare o veículo antes de realizar a travessia e certifique-se de que

não há trens se aproximando;

* Para realizar uma travessia segura, tenha atenção redobrada à sinalização

visual (placas de trânsito) e sonora (buzina da locomotiva);

* Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), atravessar uma passagem em nível sem antes parar é infração gravíssima;

* Fique atento à sinalização de Pare, Olhe e Escute. Essa atitude salva vidas.

Pedestres:

* Sempre mantenha distância segura dos trens, parados ou em movimento;

* Nunca caminhe sobre os trilhos é uma prática imprudente e com risco de

morte. Somente pessoas autorizadas podem circular em áreas operacionais

da ferrovia;

* Nunca pegue carona nos trens e não pratique surfe ferroviário. São

atividades ilegais que colocam a vida em risco.