Roupas novas e notebook são furtadas no Jardim Santa Helena em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h deste domingo (1) na Rua Arthur Monfredinho, Jardim Santa Helena.

Conforme a PM, a vítima de 29 anos, se ausentou da residência por volta das 13h e ao retornar às 19h constatou que a casa estava toda “revirada” e vários pertences haviam sido subtraídos, entre eles roupas as quais a vítima faz revenda.

Também foi subtraído um notebook da marca Dell sem o carregador.

Não foi visualizado marcas de arrombamento na residência e a vítima não soube informar se a porta estaria destrancada no momento da ação dos criminosos.

Diante dos fatos foram registradas fotos do local, orientadas as partes, lavrado boletim de ocorrência e encaminhado para delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.

.